Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1872 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 106 USD. Торги состоялись 11 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 декабря 2014
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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