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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1872 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1872 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1872 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 106 USD. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Niemczyk (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stack's (1)
Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Stack's - January 20, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Heritage - December 11, 2014
Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Heritage - December 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 декабря 2014
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1872 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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