3 пфеннига 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1872 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 106 USD. Торги состоялись 11 декабря 2014.

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