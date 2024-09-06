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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 40 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Numedux (2)
Пруссия 3 пфеннига 1862 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1862 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1862 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Пруссия 3 пфеннига 1862 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1862 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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