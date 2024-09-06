Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1862
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 40 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Numedux (2)
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск