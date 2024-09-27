1 пфенниг 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1872 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 78 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.

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