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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1872 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1872 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1872 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 78 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (2)
Пруссия 1 пфенниг 1872 A на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1872 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Пруссия 1 пфенниг 1872 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Пруссия 1 пфенниг 1872 A на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1872 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1872 A на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1872 A на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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