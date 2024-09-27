Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1872 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 78 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (2)
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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