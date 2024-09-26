Талер 1857 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1857 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1793 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1000 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2015.

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