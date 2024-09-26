Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1857 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1857 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1793 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1000 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
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Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 10 февраля 2022
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
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