Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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