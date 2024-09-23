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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1856 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1856 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия Талер 1856 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия Талер 1856 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Dorotheum - November 17, 2016
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Kroha - September 16, 2016
Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1856 A на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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