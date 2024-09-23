Талер 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

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