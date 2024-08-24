Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1853
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4217 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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