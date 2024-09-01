Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1852 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1852 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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