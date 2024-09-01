Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1852 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1852 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1852 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1852 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (2)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (6)
  • Gärtner (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (8)
  • Münz Zentrum Rheinland (5)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (10)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
  • Александр (1)
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Wormser Auktionshaus - August 30, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Александр - February 9, 2022
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1852 A "Горный" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1852 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1852 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск