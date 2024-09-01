Талер 1852 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1852 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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