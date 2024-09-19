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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1846 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1846 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1846 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1846 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1846 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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