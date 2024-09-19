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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1845 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1845 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1845 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1845 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 490 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Numision - April 5, 2024
Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 16, 2023
Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1845 A "Горный" на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1845 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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