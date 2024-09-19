Талер 1845 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1845 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 490 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.

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