Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1845 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1845
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1845 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 490 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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