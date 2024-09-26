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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1843 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1843 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1843 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1843 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
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  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Teutoburger (11)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1843 A "Горный" на аукционе Auctiones - September 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1843 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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