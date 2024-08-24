Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1842 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1842 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1842 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1842 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (2)
  • GGN (1)
  • HERVERA (2)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Soler y Llach (2)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (4)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Felzmann - February 19, 2015
Продавец Felzmann
Дата 19 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе GGN - October 19, 2002
Пруссия Талер 1842 A "Горный" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1842 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1842 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск