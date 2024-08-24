Талер 1842 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1842 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.

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