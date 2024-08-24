Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1842 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1842 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.
Сохранность
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 19 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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