Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1846
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4334 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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