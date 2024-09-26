Талер 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4334 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

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