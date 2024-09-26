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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1846 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1846 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4334 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Пруссия Талер 1846 A на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Пруссия Талер 1846 A на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1846 A на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Gärtner - February 8, 2019
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Пруссия Талер 1846 A на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1846 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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