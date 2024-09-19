Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1843
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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