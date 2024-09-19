Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1843 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1843 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (2)
  • Höhn (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Soler y Llach (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Aurea - April 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 1600 CZK
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Пруссия Талер 1843 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1843 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1843 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск