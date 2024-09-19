Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2913 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
Сохранность
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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