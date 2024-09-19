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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2913 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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  • Aurea (1)
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  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • Meister & Sonntag (1)
  • WAG (3)
Пруссия Талер 1842 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Пруссия Талер 1842 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Пруссия Талер 1842 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1842 A на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1842 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Талер 1842 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1842 A на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1842 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1842 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1842 A на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1842 A на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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