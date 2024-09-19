1 серебряный грош 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2678 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 480 CZK. Торги состоялись 6 июня 2021.

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