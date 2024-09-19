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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1857 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1857 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1857
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2678 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 480 CZK. Торги состоялись 6 июня 2021.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1857 A на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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