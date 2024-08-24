1 серебряный грош 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62302 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 9 августа 2023.

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