Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1853
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62302 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 9 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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