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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1853 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1853 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62302 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 9 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • WAG (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1853 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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