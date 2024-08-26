Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1307 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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