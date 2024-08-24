1 серебряный грош 1843 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1843 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 DEM. Торги состоялись 6 марта 2000.

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