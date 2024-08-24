Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1843 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1843
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1843 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 DEM. Торги состоялись 6 марта 2000.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 1 серебряный грош 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск