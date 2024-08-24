Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1843
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 18 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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