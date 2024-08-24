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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 18 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Chaponnière (1)
  • InAsta (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1843 A на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1843 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1843 A на аукционе Roma Numismatics - July 29, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1843 A на аукционе Tauler & Fau - September 25, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1843 A на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1843 A на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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