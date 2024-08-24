1 серебряный грош 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 18 января 2018.

Сохранность UNC (3) XF (1) VF (1) F (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис NGC (1)