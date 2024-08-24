1 серебряный грош 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63210 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 20 августа 2015.

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