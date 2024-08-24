Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63210 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 20 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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