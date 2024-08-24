Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63210 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 20 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Stack's - February 22, 2022
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Heritage - August 20, 2015
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Heritage - August 20, 2015
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1842 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1 серебряный грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск