2 талера 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

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