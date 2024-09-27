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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 талера 1853 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 талера 1853 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1853 A на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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