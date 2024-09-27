Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 талера
- Год 1853
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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