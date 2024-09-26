2 1/2 серебряных гроша 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 310 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (5) AU (3) XF (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) PF65 (2) Сервис NGC (3)