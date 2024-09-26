Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 20,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1853
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 310 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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