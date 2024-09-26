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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1853 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1853 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 310 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Heritage - September 13, 2016
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Heritage - June 13, 2010
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1853 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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