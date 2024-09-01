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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1852 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1852 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,75 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 190 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе Heritage - July 28, 2016
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе Heritage - July 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1852 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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