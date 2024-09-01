Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 20,75 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 190 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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