2 1/2 серебряных гроша 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 190 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

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