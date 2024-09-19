Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1860
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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