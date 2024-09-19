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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1860 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1860 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность F
Цена
Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1860 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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