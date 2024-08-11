Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1853
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1318 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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