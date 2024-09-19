1/6 талера 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 31 января 2013.

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