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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1852 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1852 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Heritage - July 28, 2016
Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Heritage - July 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Heritage - January 31, 2013
Пруссия 1/6 талера 1852 A на аукционе Heritage - January 31, 2013
Продавец Heritage
Дата 31 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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