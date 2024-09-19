Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 31 января 2013.
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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