1/6 талера 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 625 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

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