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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 625 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1846 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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