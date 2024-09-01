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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1845 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1845 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1845 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2019.

Сохранность
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  • HIRSCH (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/6 талера 1845 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Пруссия 1/6 талера 1845 D на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Пруссия 1/6 талера 1845 D на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1845 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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