1/6 талера 1845 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2019.

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