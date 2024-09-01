Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1845 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1845
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2019.
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