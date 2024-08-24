1/6 талера 1843 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1843 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 210 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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