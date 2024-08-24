Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1843 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1843
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1843 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 210 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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