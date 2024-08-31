1/2 серебряных гроша 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1860 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

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