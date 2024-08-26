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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1856 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1856 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Leu (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1856 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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