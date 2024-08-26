1/2 серебряных гроша 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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