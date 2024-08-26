Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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