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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 320 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
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  • Chaponnière (1)
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  • Numimarket (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • WAG (4)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Roma Numismatics - July 29, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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