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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 крона 1860 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 крона 1860 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1860 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
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  • Morton & Eden (1)
Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7495 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
10519 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1860 A на аукционе Künker - September 27, 1999
Продавец Künker
Дата 27 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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