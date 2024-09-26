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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1853 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1853 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1853 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2754 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
2843 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1853 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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