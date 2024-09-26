Фридрихсдор 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1853 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность UNC (2) AU (6) XF (17) VF (4) Сохранность (слабы) MS66 (2) AU58 (1) Сервис NGC (3)

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