Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1853
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1853 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2754 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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