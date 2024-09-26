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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1846 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1846 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1846 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
3426 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4045 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1846 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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