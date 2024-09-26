Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1846
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1846 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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