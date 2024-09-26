Фридрихсдор 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1846 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность UNC (5) AU (11) XF (20) VF (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (2) AU58 (1) Сервис PCGS (2) NGC (3)

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