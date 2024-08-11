Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1842 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
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