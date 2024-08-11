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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1842 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1842 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1842 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1873 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2590 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Leu - October 30, 2009
Продавец Leu
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1842 A на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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