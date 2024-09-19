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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1853 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1853 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1853 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1091 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (6)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
11571 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
4850 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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