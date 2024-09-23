2 фридрихсдора 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1846 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2888 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность UNC (2) AU (13) XF (52) VF (7) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU53 (1) Сервис PCGS (1) GCN (1) NGC (1)

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