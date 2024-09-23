Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1846
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1846 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2888 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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