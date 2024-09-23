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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1846 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1846 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1846 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2888 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2141 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1846 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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