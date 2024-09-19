Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1842 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2250 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (2)
- Möller (1)
- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1911 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Где продать?
Для продажи 2 фридрихсдора 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск