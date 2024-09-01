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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1853 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1853 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1853 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
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  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (15)
  • UBS (1)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
10112 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
12109 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Heritage - January 22, 2021
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1853 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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