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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1846 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1846 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1846 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2104 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (3)
  • Leu (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
2207 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1846 A на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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