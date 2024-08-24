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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1842 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1842 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1842 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1629 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Kroha - February 12, 2016
Продавец Kroha
Дата 12 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1842 A на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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