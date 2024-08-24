Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 19 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1842 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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