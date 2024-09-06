3 пфеннига 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1857 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1378 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 45 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность UNC (1)