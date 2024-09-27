3 пфеннига 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1853 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 46 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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