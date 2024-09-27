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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1853 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1853 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1853 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 46 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1853 A на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1853 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1853 A на аукционе Schulman - June 16, 2021
Продавец Schulman
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1853 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1853 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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