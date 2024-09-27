Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1853 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1853
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1853 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 46 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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