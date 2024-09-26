Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1846
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2018.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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