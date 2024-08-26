3 пфеннига 1845 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2017.

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