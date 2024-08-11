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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1843 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1843 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Пруссия 3 пфеннига 1843 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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