3 пфеннига 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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