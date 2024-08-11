Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1843 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1843
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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