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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1842 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1842 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1842 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1842 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (4)
  • London Coins (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
  • Zöttl (1)
Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1842 D на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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