3 пфеннига 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1906 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 27 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.

Сохранность UNC (1) AU (1)