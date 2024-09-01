2 пфеннига 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1860 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 984 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 12 июня 2022.

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