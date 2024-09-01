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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1860 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1860 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1860 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1860 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 984 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 12 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Eeckhout (1)
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (9)
  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1860 A на аукционе Eeckhout - May 6, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 6 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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